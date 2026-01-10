¿QUIÉN AUTORIZÓ REGALAR PETRÓLEO A UNA DICTADURA MIENTRAS LOS MEXICANOS PAGAN GASOLINA CARA?: LETTY NAVARRO; “LA FACTURA LLEGARÁ”

En una publicación divulgada en sus redes sociales, la creadora digital Letty Navarro cuestiona al Gobierno Mexicano por no explicar quién autorizó regalar petróleo al Gobierno de Cuba, que califica como dictadura, y preguntó por qué el pueblo no decide a dónde va ese líquido, lo que contradice en discurso oficial de soberanía y justicia social.

Su texto señala: “Dicen que el pueblo manda, pero nadie explica quién autorizó regalar el petróleo de los mexicanos a una dictadura, mientras el ciudadano común paga la gasolina cara. Hablan de soberanía y justicia social, pero en la práctica el sacrificio siempre lo pone el mismo: el trabajador, el que produce, el que llena el tanque con coraje. Si el petróleo es del pueblo, ¿por qué el pueblo no decide a dónde va? Esto no es liderazgo, es contradicción, y tarde o temprano la factura llega”.