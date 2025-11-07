CÁRDENAS BATEL PIDIÓ A CALDERÓN QUE ENVIARA AL EJÉRCITO A MICHOACÁN, REVELAN

El exsecretario de Gobernación y hoy senador del Partido Acción Nacional (PAN), Francisco Ramírez Acuña, afirmó que fue Lázaro Cárdenas Batel, entonces gobernador de Michoacán, quien solicitó al expresidente Felipe Calderón el despliegue del Ejército, por lo cual cuando dicen en la Presidencia que la violencia en ese Estado es culpa del expresidente, mienten.

Al respecto, el periodista Luis Cárdenas expuso que el legislador aseguró que el documento que respalda la petición del hoy jefe de Oficina de la Presidencia de Claudia Sheinbaum, quien insiste en culpar al expresidente Calderón del clima violento en el Estado michoacano, está en los archivos de la Secretaría de Gobernación.