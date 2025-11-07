SÓLO LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO FEDERAL RECIBIRÁN 40 DÍAS DE SALARIO COMO AGUINALDO

De acuerdo con un decreto publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, para este 2025 sólo los trabajadores de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal recibirán aguinaldo equivalente a 40 días de su salario, reportó el diario El País.

El Gobierno de México anunció así las disposiciones legales para dicha prestación, que debe ser entregada a más tardar este 20 de diciembre, tanto para empleados del sector público como del sector privado.

De esta manera, ni empleados estatales ni de empresas privadas serán beneficiados con los 40 días de la referida prestación. Los del sector privado siguen bajo la regulación vigente de 15 días mínimos de aguinaldo, a pesar de una iniciativa de 2024 para incrementar el pago de aguinaldo a 30 días, que aún está pendiente de aprobación en el Congreso.

Según el decreto publicado el pasado 4 de noviembre, serán beneficiados con 40 días los trabajadores cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, el personal operativo de confianza de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, personal de enlace y de mando de las instituciones públicas, miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones, tanto en territorio nacional como en el extranjero, personal militar en activo, personas contratadas bajo el régimen de honorarios para prestar servicios profesionales al Gobierno, y pensionados y deudos que reciben haberes de retiro, pensiones civiles, militares o de gracia, con cargo al erario federal.

