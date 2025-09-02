RECLAMA LAYDA QUE A LOS GOBERNADORES NO LES DAN OPORTUNIDAD DE EXPRESARSE EN CONSEJO DE SEGURIDAD

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, expresó su inconformidad por la falta de espacios para que los mandatarios estatales realicen cuestionamientos o aporten observaciones.

Sansores insistió en que las estadísticas presentadas sobre homicidios en Campeche están equivocadas y generan una percepción distorsionada. Señaló que, mientras en el semestre pasado se registraron cinco homicidios, en el actual fueron 17, y expresó su molestia porque los medios y las redes difundieron las cifras del aumento del 260 por ciento, una comparación que considera injusta frente a otros estados con características similares que reportan cifras mucho mayores.

La gobernadora recalcó que la seguridad es prioridad para su administración, que se han invertido recursos en infraestructura como el C-5 y oficinas, pero que el presupuesto del estado depende de la ley de coordinación fiscal, lo que limita su capacidad de acción. Urgió a que se otorgue un espacio dentro del consejo para que los gobernadores puedan expresar sus cuestionamientos directamente y destacó la necesidad de que los recursos retirados a los estados sean restituidos para fortalecer la seguridad.