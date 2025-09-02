LEY DE EXPROPIACIÓN PUEDE SER INSTRUMENTO PARA VENGANZAS Y REVANCHISMOS POLÍTICOS, ADVIERTEN

Al recalcar que es un tema muy delicado, para preocuparse, porque el Ejecutivo va a poder expropiar cualquier propiedad privada sin que pueda acreditar si es de utilidad o beneficio útil, valga la redundancia, al Estado o al pueblo, a la sociedad, o al país, la diputada Delma Rabelo Cuevas advirtió que la Ley de Expropiación puede ser un instrumento de posibles venganzas y posibles revanchismos políticos.

Explicó que la expropiación puede realizarse con cualquier tipo de terreno o casa, siempre y cuando acrediten que necesitan ese espacio o necesitan tomarlo y acrediten de qué manera le es útil. Además, si no está localizable la persona afectada y transcurren 5 días de publicación en el Periódico Oficial del Estado, te pueden expropiar tu propiedad. Ante este hecho –dijo la priísta–, no habrá recurso alguno de que puedas impugnar, y teniendo el Poder Judicial desde ayer, pues menos.

Refirió que como oposición “no nos podemos quedar callados, yo creo que nadie, porque esto afecta, nos afecta a todos los ciudadanos, así como también nos afecta lo que pasó con el Poder Judicial y con todas estas locuras de reformas que han hecho”.

Esta ley ya existía, ya fue publicada, pero las reformas que le están haciendo es lo grave, finalizó.