POLICÍAS CHOCONES

¿Cuántas de las 91 unidades que fueron entregadas apenas en septiembre pasado ya fueron chocadas y quién absorbe los daños? ¿Se ha castigado a los (i) responsables?

–”No pasa una semana sin que alguna de las nuevas patrullas que pomposamente puso en servicio la comandanta guanajuatense, sea chocado o sufra algún accidente vial. En lugar de vigilar que la ciudadanía no incurra en esos percances, son los propios policías los que chocan y se dan a la fuga, o que tratan de culpar al ciudadano, para que no les cobren a ellos los daños” rememoraba en su banquillo el bolero don Memín.

–“Es parte del negociazo que hay en la Policía y en donde la comandanta se lleva la mejor tajada, aseguró sin chistar doña Chela. Se dice que uno de sus yernos tiene la concesión para dotarlos de uniformes, y ya te imaginarás el monto que le destinan a ese rubro y la baja calidad de los materiales que se utilizan con tal de aumentar el margen de ganancias. Las corruptelas están a la orden del día en esa corporación” sostuvo.

–“Ahorita ya no sé qué da más miedo, cuestionó el poeta Casimiro, si huir de los sicarios que se han multiplicado lo mismo que la impunidad y la corrupción, o escapar de los uniformados, que son expertos para encontrar pretextos para sacarte dinero. Estaba viendo el video de la propietaria de un expendio de cerveza, que denunció que los patrulleros de la unidad 0269, le exigieron un six de modelo, y como les dijo que no, le bajaron entonces a una coca de 3 litros. Eso se llama extorsión y ojalá que la doñita haya procedido contra ellos” apuntó.

–“Fue apenas el 13 de septiembre pasado, cuando en un evento pomposo en que se quiso resaltar la figura de la comandanta guanajuatense, se entregaron las 91 unidades, entre ellas, 33 Ford Explorer, 46 Chevrolet, 9 motocicletas Honda y tres cuatrimotos de esa misma marca, todo con valor superior a los 86 millones de pesos. ¿Cuántas de esas unidades ya fueron chocadas y quién paga los daños?” cuestionó con rigor el viejo don Julián.

–“Ya salió la guanajuatense a decir que todo lo absorbe el seguro, aclaró de inmediato don Memín. Lo que no dice es qué sanciones se aplican contra los policías que causan esos accidentes. Si fuera cualquier ciudadano que dañe una patrulla, mínimo te ponen tres días en el juzgado cívico y si no pagas, te vas directito a Kobén” aseguró.

–“Yo creo que es parte de la mafia, especuló otra vez doña Chela. Seguramente que el seguro fue contratado a algún socio o prestanombre de la familia michoacana que encabeza la huera jefa policiaca. Ojalá que los auditen y que de encontrarse desvíos e irregularidades los refundan en la cárcel” exigió.