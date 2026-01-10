JUSTIFICA COORDINADORA DEL IMSS BIENESTAR FALTA DE MEDICINAS Y DE ATENCIÓN NOCTURNA EN CASAS DE SALUD; ¿NO QUE ESTAMOS COMO EN DINAMARCA?

Ciudad del Carmen.- Ante las reiteradas denuncias ciudadanas sobre falta de medicinas y de atención médica, sobre todo en Urgencias y turnos nocturnos, en la Península de Atasta, la coordinadora del IMSS-Bienestar Zona 1, Lourdes Lliteras Cardín, aseguró que los centros de Salud de la región reciben dotaciones mensuales de medicamentos, e invitó a la población a acudir a las unidades para constatar la disponibilidad.

Y pese al discurso oficial de que la cobertura médica digna ya llega a gente vulnerable, sobre la ausencia de médicos durante la noche, Lliteras Cardín justificó que por normas nacionales, dicho servicio se determina en base a criterios específicos como número de habitantes, ubicación geográfica y el tiempo de traslado hacia hospitales de segundo nivel, por lo tanto, no todos los centros de Salud están autorizados para brindarlo.

En este sentido, precisó que sólo el Centro de Salud de San Antonio Cárdenas cumple con los criterios para ofrecer atención médica nocturna, por lo cual funge como punto de referencia para atender urgencias nocturnas. Aseguró que se sigue trabajando para que los centros de Salud cuenten con personal e insumos necesarios en los turnos autorizados, reiterando que San Antonio Cárdenas se mantiene como la opción más cercana para la atención médica nocturna en la región.