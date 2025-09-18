PEMEX DEBE PAGAR A PROVEEDORES DE CARMEN PARA EVITAR CRISIS ECONÓMICA: REGIDOR DEL PT

El regidor del Partido del Trabajo (PT), Isaac Díaz Briseño, lanzó un llamado urgente a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que cumpla con los pagos pendientes a proveedores locales, al advertir que la falta de recursos ya ocasiona despidos y pone en riesgo la estabilidad económica del municipio.

Díaz Briseño resaltó que la economía de Ciudad del Carmen depende directamente de la industria petrolera, por lo que insistió en que la solución debe construirse de manera conjunta, sin diferencias partidistas, con el objetivo de presionar a la empresa estatal y garantizar que los recursos fluyan hacia los empresarios carmelitas.

El regidor advirtió que el rezago en los pagos es un problema prioritario y requiere atención inmediata, ya que de no resolverse podría derivar en una crisis más profunda en la isla. Aun así, confió en que en los próximos meses o a inicios del próximo año Pemex liquide una parte importante de la deuda, lo que permitiría reactivar la economía local y consolidar a Ciudad del Carmen como motor de desarrollo de Campeche.