GOBERNADORA DE CAMPECHE IMPONE CENSURA FRANQUISTA AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ Y A TRIBUNA: LÓPEZ-DÓRIGA

Joaquín López-Dóriga denunció en Radio Fórmula que una jueza de Campeche, prolongó por tres meses la censura impuesta al periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario Tribuna de Campeche. Según explicó, la medida obliga a someter a autorización previa cualquier publicación, lo que calificó como un acto de censura previa similar a la España franquista.

González Valdez advirtió que ejercer el periodismo en Campeche se ha vuelto un riesgo, pues una crítica contra el gobierno puede derivar en persecución, pérdida de patrimonio o incluso cárcel. Recordó que en abril fue golpeado y retenido en instalaciones de la Fiscalía estatal, situación que definió como un secuestro, y denunció que Sansores ha obligado a reporteros a retractarse públicamente de críticas hacia su gestión.

López Doriga reprochó la falta de apoyo del gobierno federal, pese a que la presidenta asegura que existe plena libertad de expresión en el país. Advirtió que Campeche se ha convertido en un “laboratorio de censura” que podría replicarse en otros estados.