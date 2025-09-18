PRESIDENTA NO SE ENOJE CONMIGO, ENÓJESE CON AMLO POR DEJARLE EL DESASTRE Y LODAZAL DEL HUACHICOL FISCAL: LORET DE MOLA

Por medio de su programa transmitido en Latinus, el periodista Carlos Loret de Mola resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya no sabe qué hacer, pues su secretario de Marina dio un discurso brutal en el Zócalo con el cual prácticamente entregó a su antecesor (en el Gobierno de López Obrador), Rafael Ojeda, por el cartel del huachicol fiscal.

Sheinbaum Pardo hizo malabares en su conferencia de prensa porque Ojeda ya no tiene salvación, ¿y quién era su jefe?, pues López Obrador. Ya no hay modo de proteger a quienes quiere proteger la Presidenta, ya se le salió de las manos, afirmó Loret de Mola, y resaltó que cuando están arrinconados, le echan la culpa a él, y le pidió a la mandataria no manipular ni mentir.

Y al mostrar unos documentos, aseveró: “Aquí están las pruebas, ayer presentamos el expediente de 512 páginas de la investigación, no nuestra, sino de su Fiscalía General de la República (FGR). El contralmirante que denunció fue 3j3cutado un mes después, y la Fiscalía deduce que alguien de la Marina lo m@tó porque los marinos son los únicos que sabían dónde estaba”.

El periodista añadió que hubo reunión pero no con el anterior secretario de Marina, sino con el actual, y al darnos cuenta del error corregimos de inmediato, y para evitar especulaciones mostramos el expediente, y expresó:

“No Presidenta, esto no tiene escapatoria, su secretario de Marina está implicando a su antecesor en este lodazal y fue quien recibió al contralmirante que denunció la red de huachicol y de drogas en la Marina, y al mes siguiente lo ejexutaron. Esto pasó en su Administración, y no lo digo yo, sino aquí está escrito. Presidenta, ¿tiene que decir algo al respecto, o prefiere seguir desviando la atención, tergiversando las cosas y manipulando todo? O si va a decir que es mentira y montaje diga de quién es (en alusión a la FGR). ¿No van a citar a declarar al exsecretario de Marina, ni al expresidente López Obrador con todo esto?”.

Presidenta, dijo por último, no se enoje conmigo, ni me trate de usar para encubrir el lodazal que le dejaron, enójese con Andrés Manuel, él fue el que le dejó el desastre, fue quien puso a Adán Augusto en Gobernación a pesar de sus vínculos con “La Barredora”, sabía lo del huachicol fiscal y le dio todo el poder a su hijo Andy para hacer negocios sucios.