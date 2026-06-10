CONFIRMAN QUE MAÑANA NO HAY CLASES EN EL NIVEL BÁSICO POR INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL DE FÚTBOL; EL VIERNES SERÁN REANUDADAS

Con el argumento de que se busca fortalecer la integración familiar y fomentar la promoción del deporte, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado hizo oficial la suspensión de actividades en el nivel básico para mañana 11 de junio, por la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol 2026, y que el viernes serán reanudadas.

Mediante un boletín, señaló también que en cuanto a los niveles superior y media superior, sólo serán suspendidas las labores si los planteles así lo consideran.