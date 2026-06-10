DIPUTADO INDÍGENA DENUNCIA RACISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN SAN LÁZARO

Durante el Foro Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos realizado en la Cámara de Diputados de San Lázaro, el diputado indígena Luis Morales Flores denunció actos de racismo y violencia de género derivados de su origen étnico, incluso en espacios legislativos, ante lo cual solicitará las recomendaciones correspondientes ante las instancias competentes.

En dicho evento participaron legisladores, especialistas, representantes de diversos Estados del país y luchadores sociales, para analizar los desafíos actuales en la materia.

En el marco de los trabajos de la comisión correspondiente, hubo talleres y mesas de análisis sobre derechos humanos, trata de personas, derechos informáticos y mecanismos de mediación, y entrega de reconocimientos a delegados de distintas entidades federativas, por su labor en la promoción y defensa de estos derechos.

También se escucharon denuncias relacionadas con actos de discriminación, y problemáticas que enfrentan productores indígenas en distintas regiones del país en materia de desarrollo sustentable.

El presidente de la comisión, doctor Víctor Hugo Gutiérrez, encabezó los trabajos junto con la jueza Miroslava Sierra, el coordinador parlamentario Reginaldo Sandoval, la diputada federal por Michoacán, Vanessa López; el delegado federal Ricardo Colorado y el diputado Morales Flores.

Fuente: Comisión de Derechos Humanos, Víctor Hugo Gutiérrez, Luis Morales Flores y participantes del Foro Retos y Perspectivas de los Derechos Humanos.