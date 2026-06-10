“HOY ESTAMOS DE AMOR Y PAZ”, ANUNCIA LA PRESIDENTA ANTES DE QUE LE PREGUNTEN SOBRE LA CNTE

-“¿LA REGAÑÓ AMLO EL NARCO?”

Fuente: ¿Por qué es tendencia en México?

En un video publicado en sus redes sociales, la página denominada ¿Por qué es tendencia en México?, muestra a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciando “Hoy no vamos a entrar en polémicas, hoy estamos de amor y paz”, antes de que una reportera le preguntara sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), incluyendo que AMLO revive a la agrupación magisterial.

La escena ocurre a un día del arranque del Mundial de Fútbol y en medio de protestas no sólo de integrantes de la Coordinadora, sino también de normalistas, estudiantes de Ayotzinapa y otros colectivos en calles de la capital del país.

¿Por qué es tendencia en México? escribió: “Regañada: Claudia Sheinbaum decidió callar el papoi con las preguntas de la CNTE. Puro amor y paz. ¿La regañó AMLO el narco?”.