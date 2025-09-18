MEDIDA CONTRA TRIBUNA Y EL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ TIENE COMO PROPÓSITO SILENCIAR: PAOLA BARQUET

Durante un programa transmitido a través de Noticias Milenio, la periodista Paola Barquet lamentó que en Campeche el periodismo al parecer está teniendo otro revés con la decisión de una jueza de Control de ordenar al medio Tribuna que durante 3 meses más envíe a un representante del Poder Judicial las notas relacionadas con la gobernadora Layda Sansores, antes de ser publicadas, y platicó vía zoom con Jorge Luis González Valdez, quien está incluido en esta medida.

Paola Barquet calificó como delicado que un medio de comunicación tuviera que elegir llevar menos información de determinada persona o personaje en este caso de interés público, que a ustedes les atañe porque viven ahí, coincidió en que la medida tiene como propósito silenciar, y consideró lamentable que este tipo de casos se replique en otros Estados.

González Valdez recordó que la mandataria presentó hace meses denuncia por el delito de 0d¡o, pero lo grave y triste es que las juezas se presten a actuar de manera tal que incurran en v¡ol@c¡ones a la Constitución. “Es un antecedente gravísimo para el periodismo nacional, porque esto puede replicarse en otras entidades, lo que sería muy lamentable”, resaltó.