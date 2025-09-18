VECINOS DENUNCIAN QUE ALARMA DE TIENDA DEPARTAMENTAL INTERRUMPE EL DESCANSO

Ciudad del Carmen.- Vecinos de la zona donde se ubica la tienda departamental Suburbia, en Ciudad del Carmen, denunciaron que la alarma del establecimiento se activa de manera constante durante las noches, lo que provoca insomnio, contaminación auditiva y un impacto negativo en la calidad de vida de la comunidad.



Los afectados señalaron que la situación ocurre al menos dos o tres veces por semana, sin que hasta ahora exista una respuesta efectiva de las autoridades pese a los reportes ciudadanos.



“Es imposible descansar; la alarma se pasa horas sonando y no hay quien venga a atender el problema. No entendemos cómo se permite que una empresa afecte a toda una comunidad sin consecuencias”, expresaron molestos los colonos.



Ante la persistencia del problema, los habitantes exigieron la intervención inmediata de Protección Civil y de la Dirección de Medio Ambiente, al considerar que se trata de un abuso contra la tranquilidad pública y una falta de respeto hacia la población carmelita.