PROLONGAR CENSOR JUDICIAL A TRIBUNA Y A JORGE GONZÁLEZ VALDEZ ES CENSURA PREVIA CONTRA LA PRENSA: ORUS MEDIA

A través de un video en sus redes sociales, el medio de comunicación denominado Orus Media sentenció que la decisión de la jueza de prolongar 3 meses más la aplicación del censor judicial contra Tribuna de Campeche y el periodista Jorge Luis González Valdez, en el caso del Ejecutivo Estatal, es censura previa contra la prensa.



Indica que durante tres meses más, la plataforma y el periodista deberán enviar cada nota sobre la gobernadora a revisión antes de publicarla, y que la medida permite que censor del Poder Judicial pueda modificar o frenar los textos, bajo el argumento de evitar ofensas, pero en los hechos se trata de censura previa contra la prensa.