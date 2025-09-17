PESE A REPORTES DESDE HACE AÑOS, SMAPAC DE CARMEN NO ATIENDE FUGA EN CÁRCAMO

Ciudad del Carmen.- Una enorme fuga de agua potable en un tramo de la tubería del cárcamo del Smapac Carmen, ubicado en la carretera Sabancuy–Isla Aguada, a la altura de la zona conocida como Las Palmas, sigue sin ser atendida pese a que lleva años en estas condiciones y a los reportes ciudadanos.



De acuerdo con testimonios de vecinos, el continuo derrame ha formado no simples charcos, sino auténticas lagunas por la gran cantidad de litros que se desperdician diariamente.



La fuga también afecta la presión de rebombeo hacia comunidades como Isla Aguada, Bahamita y la cabecera. “No son cientos de litros, sino millones los que se han derramado durante años, día y noche, sin que nadie se preocupe en poner fin a la fuga”, reclamaron los vecinos, y acusaron al director del Smapac de falta de responsabilidad y compromiso.



Esta inmensa fuga no es un atractivo turístico, ni un ojo de agua natural, sino una tubería rota que ha permanecido en pésimas condiciones y sin atención por parte de las autoridades, enfatizaron los inconformes.