miércoles, septiembre 17, 2025
Lo último:
Nacionales

¡SE “RAJARON”! JUECES DEL BIENESTAR SÓLO DURARON UNA QUINCENA: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Publicad0rTelemar

En un reporte transmitido a través de redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA), a través del periodista Alejandro Villalvazo, resaltó que jueces del Bienestar sólo duraron una quincena en el cargo, pues por lo menos 6 juzgadores renunciaron en Tamaulipas (en materia civil o familiar), Veracruz (laboral) y Durango (ni rindió protesta), alegando motivos personales o de salud, y varios no tenían experiencia en el Poder Judicial.


Y detalló: en Tamaulipas dejaron el cargo Yaritza Bonilla, Ivonne González, Javier Colunga y Anabel Almazán; Veracruz, Verónica Loyo, y en Durango, Héctor Zaragoza.

También te puede gustar

ANUNCIAN QUE NO HABRÁ ALZA EN GASOLINA Y DIÉSEL; SOLO VARIACIONES POR DEBAJO DE LA INFLACIÓN

Publicad0rTelemar

MORENA Y ALIADOS REFORMARÁN LA REFORMA JUDICIAL DEBIDO A UN ERROR QUE NO VIERON POR APROBARLA SIN LEER

Publicad0rTelemar

CAPTAN A RICARDO MONREAL EN HOTEL DE LUJO EN MADRID

Publicad0rTelemar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *