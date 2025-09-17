¡SE “RAJARON”! JUECES DEL BIENESTAR SÓLO DURARON UNA QUINCENA: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

En un reporte transmitido a través de redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA), a través del periodista Alejandro Villalvazo, resaltó que jueces del Bienestar sólo duraron una quincena en el cargo, pues por lo menos 6 juzgadores renunciaron en Tamaulipas (en materia civil o familiar), Veracruz (laboral) y Durango (ni rindió protesta), alegando motivos personales o de salud, y varios no tenían experiencia en el Poder Judicial.



Y detalló: en Tamaulipas dejaron el cargo Yaritza Bonilla, Ivonne González, Javier Colunga y Anabel Almazán; Veracruz, Verónica Loyo, y en Durango, Héctor Zaragoza.