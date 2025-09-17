ROBAN EN GASOLINERA DE CARMEN Y EN NEGOCIO DE LA CIUDAD CAPITAL; BOTÍN TOTAL ES ESTIMADO EN AL MENOS 17 MIL PESOS

Ciudad del Carmen .- A pesar de la entrega de 91 patrullas que realizó la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), los robos en la entidad campechana siguen imparables sin que haya personas detenidas, tanto en la capital campechana como en Ciudad del Carmen.

El Ministerio Público investiga los casos como robo con violencia y robo a lugar cerrado.

En la noche del martes 16 de septiembre, un varón que portaba arma de fuego amagó a los despachadores de la estación de servicio “La Gas Palmar”, en Carmen, para llevarse cerca de mil pesos en efectivo.

Dinero en mano, salió corriendo del sitio y se presume que abordó un vehículo, donde lo esperaba un cómplice.

Por otra parte, en Ferroláminas, negocio ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta del barrio de Santa Ana en la ciudad capital, fue reportado el robo de más de 16 mil pesos en efectivo y tres celulares, luego de que el o los ladrones rompieron la lámina del techo e ingresaron.

El robo fue descubierto y reportado al 911. Elementos de la Policía Estatal (PE) sólo pudieron acordonar y dar parte a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).