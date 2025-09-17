NIEGA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ BELTRÁN HABER PROMOVIDO AMPARO
Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, rechazó que él y su hermano Gonzalo hayan tramitado un amparo para evitar una detención en su contra.
En un comunicado, afirmó que no conocen a quienes promovieron dicho recurso y consideró que se trata de una acción impulsada por adversarios políticos.
“No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación. Se trata, una vez más, de un montaje”, señaló.
Este miércoles se dio a conocer que Francisco Javier Rodríguez Smith MacDonald presentó una demanda de amparo en favor de López Beltrán y de su hermano Gonzalo, contra una eventual orden de aprehensión. El recurso fue ingresado el martes 16 de septiembre de 2025.