ALISTAN TRANSPORTISTAS FRENTE COMÚN CONTRA PABLO GUTIÉRREZ

HAY QUE PONER A TEMBLAR Y DARLE EN LA MADRE AL QUE NOS ESTÁ PERJUDICANDO, RECALCAN

Ciudad del Carmen .- En reunión interna, concesionarios, martillos y choferes del servicio de transporte patentizaron su desesperación por la crisis económica y operativa que enfrentan y el incremento de unidades “piratas”, y pidieron unidad para poner a temblar a Pablo (Gutiérrez Lazarus) por ser cabeza de la política sucia que se maneja, tomarse atribuciones que no tiene, con lo cual incurre en varios delitos, “hay que darle en la madre al que no está perjudicando”.

Durante el encuentro, varios oradores llamaron a dejar atrás las divisiones, y destacaron que por culpa de las autoridades no hay orden en el sector.

“No somos moneditas de oro, pero es el momento de unirnos concesionarios, martillos y choferes. No debemos pelearnos entre nosotros, sino actuar contra el único responsable: el Congreso del Estado, que es el árbitro de este juego”, señaló uno de los asistentes.

Los transportistas reprocharon que, pese a reuniones pasadas con distintas instancias, no han sido resueltos los problemas del “pirataje”, exceso de unidades sin concesión y cobros indebidos.

“Ya no ganamos dinero, estamos desesperados. No podemos pagar los vehículos y cada día vemos que entran más InDrive y más pochis”, expuso otro concesionario.

En la reunión se planteó la posibilidad de organizar una manifestación pacífica con la participación del sindicato y de todos los grupos transportistas, para demostrar su inconformidad y presionar a las autoridades.

Algunos dirigentes advirtieron que, de no haber solución pronta, se podrían tomar medidas más drásticas, incluyendo la paralización de rutas.

Los líderes coincidieron en que el sector atraviesa uno de sus peores momentos, pues además de los bloqueos recientes en carreteras y puentes, ahora enfrentan la amenaza de más unidades “piratas” y la falta de respuesta oficial, lo que está dejando a cientos de familias sin ingresos suficientes para sostenerse