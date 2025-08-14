REVELA SHEINBAUM QUE SUBSIDIA EL TRANSPORTE EN LA CDMX Y QUE COMPRARÁ CAMIONES PARA LA PAZ, BAJA CALIFORNIA; ¿Y CAMPECHE?

Al serle planteado durante su conferencia matutina que en La Paz, Baja California Sur sólo hay un camión para toda una colonia y cuesta 12 pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su Gobierno subsidia el transporte en la Ciudad de México, y a la petición de que el piso “sea parejo” en toda la República Mexicana, respondió que eso depende de los Estados.

Y ya encarrerada anunció que este mismo año su Gobierno construirá una presa y comprará camiones para La Paz, cuya alcaldesa Milena Quiroga Romero es morenista, en tanto el gobernador de Baja California es Víctor Castro Cosío, también de Morena.

Y surge la pregunta: ¿apoyos con fines partidistas?