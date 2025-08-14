NOS HACE FALTA PERSONAL, SÓLO TENEMOS 554 ELEMENTOS EN TODO EL ESTADO: EL FISCAL

Tras puntualizar que les hace falta personal en la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), su titular Jackson Villacís Rosado anunció que se tomarán acciones para cambiar la percepción de la gente de que toda camioneta blanca es de la corporación y los delata, aunque no reveló en qué consistirán, y anunció que reforzarán la Policía de Investigación y equipamiento tecnológico.

A pregunta de que si tienen el personal suficiente, dijo que no y detalló que hay 554 personas: 184 ministerios públicos en todo el Estado, 64 periciales y 306 policías ministeriales, y si nos vamos o desgloso por Municipio nos hace falta gente.

Además, continuó, se deben tomar en cuenta las vacaciones, las incapacidades, las licencias y las personas que renuncian, porque la carga de trabajo es mucha, pero “aún así se está cumpliendo y ahí están todos los elementos de la Fiscalía, ministerios públicos, policías al pie, con compromiso, pero son ministerios públicos corporales, del Centro de Justicia para la Mujer y otros”.