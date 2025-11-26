PROYECTO DE DEUDA POR MIL MILLONES ES PARA “PLAN CARRETERO ESTATAL” PERO NO LO JUSTIFICA: DIPUTADA TANIA GONZÁLEZ

La deuda que por mil millones de pesos a pagar en 20 años plantea la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, está enfocada a ser invertido en el plan carretero estatal, que va de la mano por lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el Plan Campeche, así es como lo justifica, detalló la legisladora local Tania González Pérez.



“No llega a detalle sobre qué tipo de obra específica o qué plan carretero, y precisamente sobre eso vamos a platicar en estos días, sobre a qué está dirigido ese endeudamiento, o sea qué es lo que justifica”, explicó.