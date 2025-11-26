MORENA Y LOS MIL MILLONES QUE CASI IGUALAN LA DEUDA ACUMULADA DE MIL 200 MILLONES; ES NECESARIO ANALIZAR, RECONOCE ANTONIO JIMÉNEZ

¿No que no iban a endeudar más al Estado?

Al señalar que hay deuda acumulada de casi mil 200 millones de pesos desde Alejandro Moreno y gobiernos anteriores, por lo cual cada año son destinados 350 millones a su pago, el presidente del Congreso, diputado plurinominal Antonio Jiménez Gutiérrez, admitió que es necesario analizar el porqué de la determinación de la nueva deuda de mil millones de pesos, que impactará 20 años las finanzas estatales y además de un “jalón” se acerca a lo que se ha juntado durante sexenios.



Y es que el Gobierno de la 4T en Campeche ha dicho que no iba a endeudar al Estado, ahora Jiménez Gutiérrez reconoce que el nuevo proyecto de endeudamiento impactará en la vida cotidiana de los campechanos, ante lo cual junto con el partido Verde pedimos que los secretarios de Finanzas y de Desarrollo Económico, Jezrael Larracilla y Jorge Luis Lavalle Mauri, den información, pues hay dudas y muchas preocupaciones.