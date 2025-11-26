PACTÓ URUETA “EN LO OSCURITO” MINUTA PARA DESPEDIR A 80 TRABAJADORES EN LA ZONA RURAL, ACUSA MIGUEL RAMÓN

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Carmen (SUTBAJC), Miguel Ramón Córdoba, acusó al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Campeche (SUTPMIDEC), José del Carmen Urueta Moha, de pactar “en lo oscuro” un acuerdo que, además de la regularización del salario mínimo, contempla el despido de alrededor de 80 trabajadores de la zona rural, y fueron decisiones con intenciones mañosas y sin transparencia que dejan en riesgo a empleados con años de servicio.



Ramón Córdoba afirmó que no se firmó una sola minuta, sino dos: una para formalizar el aumento salarial a cuatro mil 200 pesos quincenales, y otra para autorizar la baja de personal bajo el argumento de enfermedad o edad avanzada, pero es moneda de cambio que perjudica a quienes celebraban la mejora salarial, y precisó que estos procesos iniciarán cuando el Cabildo apruebe lo firmado por el Sindicato de los 3 Poderes.



Los presidentes de las juntas municipales de Atasta, Sabancuy y Mamantel y la autoridad de la Comisaría de Isla Aguada, fueron instruidos por la Unidad Administrativa para integrar las listas de trabajadores que serán dados de baja, cuando antes de cualquier firma se debió establecer un diálogo, revisar cada caso y garantizar liquidaciones conforme a la ley.



El dirigente sindical también denunció que algunas bajas responden a rencores personales o diferencias políticas, y no a una evaluación justa del estado laboral de los empleados, y reconoció que Mamantel fue la única comunidad donde el proceso se llevó con respeto y comunicación previa.