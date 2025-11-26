¿SE VA KARIMS?

Durante el sexenio de Layda Sansores no ha habido estrategia alguna para impulsar la economía. Tal vez la gobernadora siga esperando que, las cosas se den como por arte de magia…

Desde hace algunas semanas, a los trabajadores de las maquiladoras del grupo Karims, les han estado advirtiendo que la empresa va cerrar. Les han quitado algunas prestaciones, y a quienes protestan les dicen que la empresa ya está prácticamente en quiebra y que prefieren cancelar algunos beneficios que iniciar los despidos, pero que éstos tarde o temprano van a llegar.

El argumento es el mismo siempre: las políticas arancelarias del presidente Donald Trump frenaron las exportaciones. Ya no tienen mercado para la producción. No se tienen los ingresos financieros de antes, y no les quedará más que cerrar.

Una de las prestaciones recién canceladas es la del transporte. La empresa contrató a un autobús para que vayan por las trabajadoras a Bethania todas las mañanas, y al terminar la jornada laboral las regresaban a su comunidad. Desde hace casi un mes, les suspendieron el servicio. Cuando las obreras pidieron explicaciones, les dijeron lo mismo: ya la empresa va cerrar.

Sería un golpe muy duro para la ya de por sí alicaída economía de Campeche. Las maquiladoras, impulsadas durante el Gobierno de José Antonio González Curi, de alguna forma vinieron a dinamizar la actividad industrial campechana y generaron importantes fuentes de empleo. Ha sido una de las políticas públicas exitosas de los gobiernos de ayer.

Durante el sexenio de Layda Sansores no ha habido estrategia alguna para impulsar la economía. Tal vez la gobernadora siga esperando que, como por arte de magia, lleguen a Campeche nuevas inversiones, fábricas, hoteles, comercios, pero las cosas no funcionan así.

La Administración de Sansores San Román es la que peor ha dado resultados en economía. Y en todos los demás rubros: seguridad, salud, educación, turismo, etcétera. Ha sido un rotundo fracaso este Gobierno.

Y Jorge Luis Lavalle Maury, el secretario de economía quizá ha sido el peor que se ha desempeñado en esa área. Curiosamente él empezó su carrera profesional como gerente del grupo Karims, gracias a las recomendaciones de los González Curi y de su familia Lavalle, que en esos años estaban enquistados en el poder.

Pero como secretario ha resultado un total fracaso. Un vendedor de espejismos, quizá un engañador profesional que trae a la gobernadora esperanzada de que las cosas algún día van a mejorar, como por arte de magia. Pero se insiste, las cosas no funcionan así.

Tal vez este Gobierno no esté preparado para el posible retiro del grupo Karims, pero ya deberían estar trazando un plan de emergencia para atender la situación. A menos que, como siempre, reaccionen cuando el golpe ya está dado.