EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

ASF DETECTÓ CONTRATOS CORRUPTOS.

La Razón de México publica un reportaje titulado “Halla ASF contratos corruptos en Campeche”, la cual detalla que hizo observaciones al gobierno de Layda Sansores en la Cuenta Pública 2024 por 73.5 mdp, en la cual se destaca la colusión de funcionarios para otorgar obras. Leamos.

“La Auditoría Superior de la Federación identificó ‘posibles colusiones’ en el Gobierno de Campeche, en las contrataciones de obras públicas, en acciones orientadas a obtener ‘beneficios indebidos’… Encontró que no se consideraron las mejores condiciones para la entidad en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y otras condiciones pertinentes… el Estado tiene pendiente por aclarar el destino de 73 millones 494 mil 832.93 pesos de recursos transferidos por la Federación. De acuerdo con la fiscalización correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2024, la ASF determinó que el 22.4 por ciento de los recursos asignados al gobierno estatal están pendientes por aclarar debido a que no se entregó la documentación comprobatoria de las erogaciones.”

Léase bien, “no se consideraron las mejores condiciones” para otorgar contratos, o sea hubo “colusión” a cambio de “beneficios indebidos”, y eso es corrupción. ¿Qué argumentará Layda Sansores al respecto? ¿Será la ASF revise los contratos de la telemetría del Ko’ox, donde hay más de 40 millones bailando?

CRECE INCONFORMIDAD POR EL KO’OX.

Las mediciones de desaprobación y repudio al Gobierno de Todos los Sansores han llegado a un nivel tan alarmante, que la semana pasada la nefasta secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, tuvo que anunciar que se eliminarán los cobros de transbordos del ineficiente Ko’ox en Siglo XXI, Kalá y Concordia… pero ¿por qué no ofreció dar ese mismo trato a todas las colonias?

Hernández Romero afirmó que se cobrará 12 pesos por el transporte público y 6 pesos por todos los transbordos, pero ¿cómo lo van a controlar si aún no funciona la telemetría? No lo aclaró la cínica secretaria, que insiste en politizar el problema al manifestar que hay grupos políticos detrás de las manifestaciones. Los usuarios respondieron “ni grupos de choque, ni grupos políticos, somos ciudadanos que no queremos pagar transbordos porque nos perjudican”.

Pese a la creciente inconformidad, los campechanos tendrán que caminar varias cuadras hacia los paraderos donde puedan transitar los camiones chinos, hacer largas colas de espera y padecer las inclemencias del tiempo porque este gobierno autoritario ni escucha, ni entiende. Su sistema de transporte va porque va, y hoy no cobrarán el transbordo, pero en unos meses lo harán, porque hacen lo contrario a lo que pregonan: roban, mienten y traicionan… todos los días.