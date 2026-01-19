OPINIÓN:” LAS MENTIRAS DE TRUMP” POR Locutor René Narváez Lozada

¡Siempre hay un yo lo vi!

• Donald Trump no entró a Venezuela para librarlos del dictador Maduro, si no para apoderarse del petróleo de ese país 50 millones de barriles nada más de entrada (cuota de guerra)

• Venezuela se libró de Maduro y se espera con esto que cientos de presos políticos o presos de conciencia sean liberados.

He tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos y vivir como turista alguna vez, convivir con ellos, ver su deseo de convivencia y buena vecindad con los mexicanos y extranjeros por lo que sé que no todos son racistas, elitistas ni xenøfóbicos como Donald Trump y no merecen estar viviendo la crisis política y amenaza de guerra por sus ambiciosos planes y alocadas declaraciones expansionistas que tiene.

En la noche del 2 de enero 2026 para amanecer la madrugada del 3 de enero se dice que ingresaron a Venezuela a uno de los centros de protección y cuidado del presidente Nicolás Maduro miembros de la fuerza de tarea del ejército norteamericano.

En toda intervención militar existen resultados “como consecuencia de los daños colaterales” por lo tanto es casi imposible tratar de creer que, en la detención del Señor Maduro, no hubo daños en el equipo de reacción llamado DELTA y el ejército estadounidense, tan es así que a pesar de las cifras alegres que dio Mr. Trump, estás declaraciones se vinieron abajo a las horas de su conferencia y captura.

El Gobierno de Venezuela reconoció que al menos 100 personas fueron muertas en el enfrentamiento entre la escolta del presidente Maduro además más o menos otra cantidad parecida quedaron heridos debido al operativo militar de los Estados Unidos que resulto con la ubicación y captura de Nicolás Maduro y la señora Cilia Flores., esposa de Nicolás.

Por otra parte el departamento de Washington, aseguró que una vez hecha la extracción se corroboró que esta fue con saldo blanco para las fuerzas estadounidenses y no hubo bajas entre ellos, (lo que hoy ha salido a la luz que fue una mentira dicha públicamente y en su conferencia incluso por el presidente Donald Trump)

Pasando unas horas del operativo el mando militar reconoció que aunque “supuestamente el saldo es blanco” tuvieron que reconocer el que algunos militares fueron heridos durante la operación MADURO en Caracas.

La ex vicepresidenta hoy presidenta en funciones Delcy Rodríguez en una ceremonia en el PALACIO DE MIRA FLORES reconoció con honores y nombro a los militares venezolanos y cubanos que murieron defendiendo al presidente de la República Venezolana Nicolás Maduro. Durante los ataques.

Ella reconoció que hubo muertos entre el personal del escudo de protección del presidente además de civiles e “hizo un homenaje a los hombres y mujeres a quienes llamó nobles” y cuyas vidas según su criterio fueron cruelmente arrebatadas en un ataque injusto y por demás abusivo perpetrado por la fuerzas militares norteamericanas quienes obedecieron las órdenes del presidente Donald Trump para atacar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana “FANB” la cual entre otras fuerzas está integrada por la guardia principal de Maduro y también por la Aviación Militar, Guardia Nacional, Armada y Milicianos venezolanos.

En cuanto al ejército y su fuerza DELTA se dice que las bajas estadounidenses hasta este momento son inciertas, pero si se reportaron 2 hospitalizados y 5 heridos leves aparentemente.

Como antes dije no se sabe ni mencionan muertes directas por esta intervención militar estadounidenses en el ataque a fuerzas militares de Venezuela. Sin embargo, derivado de las declaraciones de los militares cubanos y venezolanos que repelieron el ataque norteamericano se sabe que si hubo heridos y quizás muertos por parte del ejército norteamericano el cual dicen que fue el invasor.

Finalmente, les diré. Se sabe que en su momento el “nbc News” informó que en las elecciones presidenciales 54% de los latinos y 39% de latinas votaron por Donald Trump, para derrotar a las huestes demócratas. La pregunta ahora sería. Estos mismos votantes ahora al ver la represión migratoria, y sus deseos de invasión a MÈXICO y otros países como Groenlandia ¿Votarían nuevamente por Donald Trump?