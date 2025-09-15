EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

SOLO RESTAN 2 AÑOS DE MAL GOBIERNO.

Hoy festejarán los ciudadanos que gracias a Dios han concluido dos tercios del peor gobierno que han visto pasar en sus vidas: decrecimiento económico, alarmante inseguridad —las ejecuciones, robos, extorsiones, asaltos y cobros de pisos no cesan— deficientes servicios de salud, mayor pobreza, menos empleo formal, nula atracción de inversiones y un cada vez más decaído sector turístico.

Han sido cuatro años en los que se han recibido presupuestos históricos, pero el dinero no se ve invertido en ningún lado. La corrupción goza de impunidad, no se rinden cuentas y el saqueo impera hasta en la compra de bolsas de basura. No se esperaba otra cosa de quien llegó por asalto al poder: nunca trabajó, ha vivido del erario público toda su vida y se presume financió su campaña con recursos del huachicol fiscal.

La prensa la califica como “impresentable” por su escasa calidad moral, fue inscrita en el Registro Nacional de Violentadores Políticos en Razón de Género e incluida en la Lista Negra de la DEA por apoyar grupos del crimen organizado… y ahí sigue. ¿Qué más daño ocasionará en los dos años que desafortunadamente aún le quedan a su desgobierno? ¿Cuántas propiedades arrebatará con su nueva Ley de Expropiaciones? Estaremos atentos.

DAN OTRO REVÉS JUDICIAL A SANSORES.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó no admitir la queja de violencia política de género interpuesta por Layda Sansores en contra del propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. La magistrada Claudia Valle consideró que los hechos no son de materia electoral, por lo que no le corresponde al OPLE investigar el caso. ¡Toma tu Champotón!

“La competencia de las autoridades electorales debe ser sujeta de un análisis particular. En el caso concreto de las publicaciones objeto de denuncia, en ninguna de ellas es posible advertir una incidencia en el ejercicio del desempeño del cargo de la gobernadora quejosa, como tampoco la afectación al desarrollo de la función pública que está a su cargo o la toma de decisiones”, manifestó.

El fallo de los magistrados electorales tiene carácter definitivo e inatacable, y frena por completo la intención de Sansores de que prospere su queja. Los magistrados electorales coincidieron en que la sala superior de dicho tribunal no es la instancia para dirimir ese tipo de denuncias, pues no se tratan de asuntos de carácter electoral. ¿Entenderá la servil autoridad electoral de Campeche que no cuenta con facultades para admitir a trámite esas denuncias de la gobernadora?