REFLEXIÓN: LA MAYORÍA DE LOS MÉDICOS NO ESTAMOS PREPARADOS PARA TRATAR A UN GRAN QUEMADO.

Por: Dr. Bones

La mayoría de los hospitales no tienen la capacidad y recursos que requiere un gran quemado. Son pacientes que requieren recursos especializados y equipos con experiencia. He visto médicos y enfermeras darles la vuelta. Nada te prepara para cuidar de ellos. Ni para el olor de la carne quemada. Tristemente la mayoría de los pacientes con quemaduras extensas falleceran en las siguientes horas/días. Y probablemente sea lo mejor. La auténtica batalla es para quienes tienen el 50-70% . Esos pasarán meses en las unidades de quemados. Solos, aislados, en un ir y venir de quirofano, en dolor constante, con infecciones un día si y otro también. Sus familias no tienen idea del tsunami que les viene. Perderán extremidades, movilidad, trabajo, familia. Nada volverá a ser igual. Y las autoridades que hoy piden información cada media hora, en un par de semanas los olvidarán. Solos con sus secuelas, su discapacidad, su dolor crónico. Se ha visto con otros accidentes de las gaseras, con tlahuelilpan e incluso con el metro. Los pacientes quedan con discapacidad, con depresión, sin trabajo. Y se enfrentan a un sistema que les dará la espalda cuando ya no sea noticia. Ahí es cuando hay que apoyarlos.