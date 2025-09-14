PABLO. G. LÁZARUS JUSTIFICA DESALOJOS EN PLAYAS, PERO AFECTADOS SÍ TIENEN PERMISOS VIGENTES
El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázarus, declaró el pasado 16 de agosto que los desalojos en zonas de playa responden a un “reordenamiento”, al asegurar que ninguno de los ocupantes en la Zona Federal Marítimo Terrestre cuenta con concesiones vigentes; sin embargo, los afectados han mostrado permisos en regla, lo que pone en duda la legalidad de las acciones municipales y ha generado inconformidad.
Hace unos días, la abogada y empresaria Olimpia Álvarez Casanova, secretaria del Consejo Coordinador Empresarial de Carmen, obtuvo un amparo demostrando que los propietarios sí cuentan con permisos otorgados y vigentes, por lo que advirtió que podrían existir responsabilidades legales para la autoridad municipal si se persiste en desconocerlos.
Vía: La Barra Noticias