EL SECTOR SALUD ES DEPLORABLE: DIPUTADA TANIA DOMÍNGUEZ; MIENTE SHEINBAUM AL ASEGURAR QUE HAY ABASTO DE MEDICINAS, AFIRMA

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MOCI), Tania Domínguez Fernández, rechazó la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el sentido de que en el servicio de salud en México hay abasto de medicamentos y vacunas, pues, afirmó, la situación en ese rubro es deplorable.

Es un “total mentira” esa aseveración, subrayó, y afirmó que la realidad en Campeche y en gran parte del país es muy distinta, ya que incluso en las casas de Salud —la unidad más cercana a las comunidades—, se observa la falta de infraestructura adecuada y, sobre todo, la ausencia de médicos.

Lo impactante e indignante es que no hay médicos que atiendan a las personas en las comunidades, y muchas veces a esas personas les resulta complicado ir a un hospital o a la ciudad. “Vemos un estado de salud deplorable para los campechanos, es totalmente falso lo que dijo la Presidenta”, sentenció Domínguez Fernández.

Por último, la legisladora acusó que los gobiernos emanados de la cuarta transformación han acostumbrado a la población a un discurso “que es totalmente una mentira”.

