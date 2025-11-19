DENUNCIAN ABUSOS Y RECORTES DE PAGOS AL INTERIOR DE LA FISCALÍA
Una denuncia anónima expuso que dentro de la Fiscalía persiste un ambiente laboral que describen como insostenible, con una carga excesiva de trabajo y jornadas que se extendían sin horario de salida. Señalaron que el desgaste aumentó mientras las condiciones empeoraban y que decidieron hablar pese a que prefirieron el anonimato por temor a represalias.
De acuerdo con el testimonio, sus quincenas llegaron con recortes, les retiraron bonos y les negaron viáticos cuando debían trasladarse a comunidades del estado. Añadieron que en las fiscalías de los municipios no reciben ni hojas para realizar su labor y que quienes renunciaron siguen sin recibir su finiquito, lo que consideran un acto de injusticia hacia el personal.