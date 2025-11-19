LAYDA SE BURLA DE LA BAJA ASISTENCIA A LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z Y VUELVE A LLAMAR “DON PIRAÑA” AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, desestimó nuevamente la marcha convocada por la generación Z al afirmar que en el estado apenas acudieron “ni cien” personas. Sostuvo que los presentes no eran jóvenes, sino adultos que, según su expresión, “ya están más para allá que para acá”, y acusó a militantes del PAN y a periodistas de intentar exagerar la relevancia de la protesta.

Durante su mensaje, Sansores San Román volvió a referirse al periodista Jorge González Valdez con el mote de “don Piraña”, calificativo que insistió en repetir en tono burlesco mientras afirmaba que los asistentes “se veían ternuritas”. La gobernadora aseguró que la movilización no tuvo repercusión en Campeche y reiteró que prácticamente no se observó presencia juvenil, reafirmando su postura de minimizar y ridiculizar la convocatoria.