¡EL CLERO ALZA LA VOZ EN SEÑAL DE ADVERTENCIA!; AUMENTA LA VIOLENCIA EN EL PAÍS

A través de un video difundido en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca destacó que en medio de la crisis de violencia y abandono que vive el país, la Iglesia Católica rompió el silencio a través de los obispos, quienes advirtieron sobre la situación que se vive al denunciar que las desapariciones, extorsiones y los asesinatos siguen aumentando y afectan la vida cotidiana de las familias, y urgieron a proteger a los jóvenes de las ideologías que hoy confunden y dividen a México.

Recalcaron que “nos dicen que hay justicia, pero la impunidad sigue marcando nuestra vida diaria”, lamentaron la situación económica actual, pues muchas familias no pueden llenar su canasta básica, y subrayaron que pese a la afirmación de que son respetadas las libertades, quienes piensan distinto son señalados y descalificados.