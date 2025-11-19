miércoles, noviembre 19, 2025
Lo último:
Nacionales

¡EL CLERO ALZA LA VOZ EN SEÑAL DE ADVERTENCIA!; AUMENTA LA VIOLENCIA EN EL PAÍS

A través de un video difundido en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca destacó que en medio de la crisis de violencia y abandono que vive el país, la Iglesia Católica rompió el silencio a través de los obispos, quienes advirtieron sobre la situación que se vive al denunciar que las desapariciones, extorsiones y los asesinatos siguen aumentando y afectan la vida cotidiana de las familias, y urgieron a proteger a los jóvenes de las ideologías que hoy confunden y dividen a México.

Recalcaron que “nos dicen que hay justicia, pero la impunidad sigue marcando nuestra vida diaria”, lamentaron la situación económica actual, pues muchas familias no pueden llenar su canasta básica, y subrayaron que pese a la afirmación de que son respetadas las libertades, quienes piensan distinto son señalados y descalificados.

También te puede gustar

LISTA LA CFE PARA ATENDER POSIBLES AFECTACIONES POR EL CICLÓN TROPICAL HELENE EN YUCATÁN Y QUINTANA ROO

DELEGACIÓN MEXICANA SE UNE AL COMBATE DE INCENDIOS EN CALIFORNIA

Suspenden a jueces involucrados en el asesinato de Abril

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *