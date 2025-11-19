SHEINBAUM ENTRE TRUMP Y AMLO, ¿A QUIÉN CONTENTAR?: CÓDIGO MAGENTA

En el video divulgado por Código Magenta se expone que la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una encrucijada sobre a quién responder, luego de que en Washington el presidente Donald Trump expresara su molestia por la marcha y la represión contra la Generación Z, así como por los pobres resultados en seguridad y combate al crimen, mientras que en México, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también mostraría inconformidad por los decomisos de huachicol, la destrucción de laboratorios de fentanilo y los señalamientos que alcanzan a Andy López Beltrán y otros cercanos, colocándola en la disyuntiva de satisfacer al mandatario estadounidense para evitar riesgos económicos y comerciales o ceder espacios de poder a la nomenclatura de Morena, incluida la posible promoción del hijo del exmandatario rumbo al 2030, un dilema que según el análisis definirá de qué lado de la historia decide contentar.