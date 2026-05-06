“NO HIZO NI MADRES”: RUBÉN MOREIRA ARREMETE CONTRA ROCHA MOYA POR CRISIS EN SINALOA

El coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ,no actuó frente a la violencia y el avance del crimen organizado en la entidad, y exigió que presente indicadores sobre mejoras en seguridad, capturas de delincuentes, operativos y depuración policiaca.

“Es válido defenderse, que saque indicadores donde mejoró la seguridad en Sinaloa, que saque prueba de la captura de los delincuentes, que diga los operativos que ha hecho, que diga que depuró a las policías, pero no hizo ni madre, por eso está en ese problema, que salga y lo aclare”, aseveró.

El legislador priista también criticó al senador Enrique Inzunza por no acudir a la sesión legislativa, pese a que, según dijo, había anunciado su presencia.

“Que venga y lo aclare, si eso es falso, que defienda su honor, que defienda su dignidad”, expresó el diputado federal.