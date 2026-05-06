PRESUNTO MOTÍN EN EL CERESO DE CARMEN SUSPENDE ACCESO A FAMILIARES

Un presunto motín al interior del Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen provocó momentos de tensión este miércoles, luego de que autoridades penitenciarias suspendieran el acceso a familiares que acudieron a entregar alimentos y despensas a personas privadas de la libertad.

De acuerdo con testimonios de quienes se encontraban en el lugar, varias personas ya habían ingresado al área de revisión cuando comenzaron a escucharse gritos, golpes y alboroto provenientes del interior del centro penitenciario. Tras los hechos, custodios ordenaron evacuar a quienes estaban dentro y suspendieron el acceso al resto de los familiares que aguardaban para ingresar.

Una de las mujeres afectadas relató que permaneció durante varias horas esperando poder entregar comida a su familiar, pero únicamente recibió la versión de que existía una “nueva orden”, sin que las autoridades explicaran claramente lo ocurrido dentro del penal.

Los familiares manifestaron su preocupación debido a que la entrega de alimentos solamente está permitida en días específicos, por lo que quienes no lograron ingresar tendrían que esperar hasta la próxima semana. Mientras tanto, en el exterior del Cereso se observó movimiento de custodios y patrullas, aunque con el paso de las horas la movilización disminuyó. Hasta el momento, autoridades penitenciarias no han emitido información oficial sobre los hechos registrados al interior del centro.