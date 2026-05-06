“OJALÁ TE HUBIERAN PROTEGIDO DE LA MISMA MANERA”: VIUDA DE CARLOS MANZO RECLAMA PROTECCIÓN PARA ROCHA MOYA

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, cuestionó la protección federal que recibe el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmara que cuenta con escoltas federales, y recordó que su esposo había solicitado protección antes de ser asesinado, pero aseguró que nunca recibió respaldo suficiente.

La edil reaccionó después de que se informara que Rocha Moya recibe seguridad especial tras las acusaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa. A través de un mensaje público, Grecia Quiroz lamentó que a Carlos Manzo no lo protegieran de la misma manera y afirmó que fue ignorado pese a las amenazas que enfrentaba.