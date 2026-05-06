miércoles, mayo 6, 2026
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POR ACCIDENTE SE DETIENEN AUTOBUSES DE KO’OX

Una usuaria en redes sociales subió un video en el que se puede observar un choque entre vehiculo particular y un Ko’ox, sobre la avenida Gobernadores, a la altura de un conocido supermercado. El hecho llamó la atención de las personas debido a que no solamente se detuvo el tránsito sino que provocó que varios Ko’ox también se acumularan en esa misma ruta y sin ningún policia de tránsito que pueda liberar el paso. Dicha situación también perjudica a los usuarios que van abordo y los que están en la espera de la unidad.

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