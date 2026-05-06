“LOS CHAPITOS” DIERON A HIJOS DE ROCHA 10 MDD Y LA PROMESA DE HACERLO GANAR LA ELECCIÓN DE 2021, A CAMBIO DE PUESTOS CLAVE

Por: N+Foro

En un video divulgado en sus redes sociales, el medio N+Foro dio a conocer que un informante de la DEA, que es testigo protegido en una investigación en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador sinaloense con licencia, le reveló que Los Chapitos entregaron 10 millones de dólares a los hijos de Rubén Rocha Moya a través de René Bastidas Mercado “El Doble Cero”, jefe de plaza en Elota, Sinaloa, y la promesa de hacerlo ganar la elección de 2021, a cambio de colocar funcionarios afines al cartel en puestos clave de Gobierno y controlar el cobro de juntas municipales y los 8 distritos de riego agrícola de la Conagua.

Según la acusación la entrega de recursos públicos consistió en el control operativo y de cobro de las juntas municipales de Agua Potable en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil, además del control de 8 distritos de riego agrícola de la Conagua (48 módulos), lo que le permitió al grupo delictivo generar en promedio 100 millones de pesos anuales por módulo, desde marzo de 2022, para financiar compra de drogas y armas.

Además, tras asumir como gobernador en noviembre de 2021, Rocha Moya y su entonces secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, se reunieron con líderes de Los Chapitos (llamados Los Patacortas) para agradecer el apoyo y formalizar el control de la policía, la Fiscalía y varias dependencias de seguridad.

El testimonio clave fue aportado por Rodolfo López, contador y trabajador de un módulo de riego Conagua, quien detalla cómo Los Chapitos se apoderaron de presupuestos, nóminas y recursos, obligando a hacer contratos y facturas alteradas para “legalizar” el desvío de dinero, pero fue secuestrado el 8 de mayo de 2025 y encontrado muerto con signos de tortura el 13 de julio de 2025, sin que las autoridades investigaran al respecto. Luego, 3 presidentes de módulos de riego fueron s£cu£strados.