QUE EL GOBIERNO DE LAYDA GESTIONE ANTE INSTANCIAS FEDERALES MAYOR INSPECCIÓN DURANTE VEDAS PESQUERAS, EXIGEN PRODUCTORES

“TEMPORADA PASADA FUE MUY MALA Y LA SITUACIÓN DE LOS CAMARONEROS ES DELICADA”: FRANCISCO ROMELLÓN

Productores pesqueros exigieron al Gobierno del Estado gestionar ante instancias federales mayor inspección y vigilancia durante las próximas vedas, ante la “casi nula” supervisión de años anteriores y una temporada pasada que calificaron como “muy mala”.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canaipesca) en Campeche, Francisco Romellón, informó que se reunió con el funcionario estatal Rafael Castilla en Palacio de Gobierno, para anticiparse al periodo de veda y pedir apoyo en la gestión con la Secretaría de Pesca y la Marina.

“El planteamiento es ahí viene la veda, necesitamos que nos apoyes a gestionar con el Gobierno Federal, con Pesca y Marina, la inspección y vigilancia”, declaró, y reiteró: “Venimos a que se nos ayude para poder tener este año una inspección y vigilancia mejor que otros años, pues ha sido nula”.

El líder pesquero describió la situación de los camaroneros como “mala, muy delicada”, y explicó que la temporada pasada fue particularmente negativa por la apertura escalonada que afectó la producción, pues primero se abrió la zona y luego Tamaulipas, y aunque en este año ya se corrigió, fue una experiencia muy mala.

Ahora que las fechas se ajustaron a lo que los productores consideran adecuadas, Romellón insistió en la necesidad de cuidar la veda. “Venimos a pedirle que esta vez nos ayuden”.