REGIDORA MORENISTA DE AGUASCALIENTES “REVIENTA” PRESENTACIÓN DE LA DERECHISTA ESPAÑOLA ISABEL DÍAZ

“EN LA POLÍTICA HAY QUE COMBATIR IDEAS, NO A LAS PERSONAS”, LE RESPONDE LUEGO LA PRESIDENTA DE MADRID

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum arremetiera contra la derechista española, la regidora morenista Martha Márquez “reventó” en Aguascalientes la presentación de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien no cayó en la provocación y luego en su mensaje de unidad resaltó: “En la política hay que combatir ideas, no a las personas”.

La cabildante interrumpió la entrega de las llaves de la ciudad a Díaz Ayuso, en el teatro “Morelos”, para protestar por la crisis de agua en el Estado.

Al tomar la palabra, la española señaló que lo vivido minutos antes es parte de la política y ocurre en todas partes, y hay veces que uno cree que puede estar por encima del protocolo o del respeto, y lo quizás más importante piensa que representa al pueblo, cuya voluntad se mide en las urnas.

Y aseveró: “En esta vida, en la política desde luego, pero en todo, hay que combatir las ideas, no a las personas. Se combaten las ideas, no se acosa, no se persigue, no se va a los domicilios, no se va a los parlamentos, no se va a los eventos a ‘reventarlos’, no se va a instigar miedo para que alguien calle o no se exprese en libertad, para intentar azuzar miedos para que sólo se oiga una voz”.

No es así como defiendo la vida en la política, añadió Díaz Ayuso, por eso combate y defiendo ideas, pero nunca buscaré una sola manera para intentar acabar con nadie, porque el noble ejercicio de la política es el debate y defender una forma de ver la vida.

Video: La Derecha Diario ABC.