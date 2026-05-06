REFUERZAN SEGURIDAD EN ZONA ARQUEOLÓGICA DE CALAKMUL TRAS INCIDENTES EN TEOTIHUACÁN

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, sección Campeche, Carlos Arturo Hernández Carrillo, informó que tras los recientes hechos registrados en la zona arqueológica de Teotihuacán, se ordenó reforzar las medidas de seguridad para el ingreso en zona arqueológica de Calakmul.

Entre las primeras medidas se encuentra la instalación inmediata de una mesa de filtro de acceso, donde se aplicarán protocolos de revisión de mochilas a los visitantes. Los módulos estarán a cargo de elementos de la Guardia Nacional, quienes tendrán la responsabilidad de resguardar las instalaciones, el patrimonio cultural y la seguridad física de trabajadores y turistas.

Explicó que las instrucciones derivaron directamente desde la Presidencia de la República y de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia para fortalecer la protección del patrimonio cultural.

Detalló que ya se realizaron reuniones con autoridades locales y trabajadores del sitio para acordar nuevas estrategias de vigilancia y contro. Las acciones serán evaluadas periódicamente mediante reuniones de seguimiento para medir la eficacia de los protocolos y, en caso necesario, implementar nuevas medidas de seguridad.