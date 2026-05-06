“SOBRAN PRUEBAS DE QUE MORENA SE ALIÓ CON EL NARCO”: ANAYA; CASO ROCHA ES “LA PUNTA DEL ICEBERG”

-HABRÁ MÁS SEÑALAMIENTOS CONTRA OTROS NARCOGOBERNADORE$, ADVIERTE

El senador de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, son apenas “la punta del iceberg”, y advirtió que surgirán más señalamientos contra otros narcogobernadores.

Afirmó que desde 2021 denunciaron ante la Organización de los Estados Americanos presuntos nexos entre Morena y grupos criminales en distintas entidades del país.

Como ejemplo, Anaya Cortés mencionó los casos de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa panista de Cotija, Michoacán, quien, dijo, fue asesinada después de negarse a favorecer electoralmente a Morena, y de Juan Pablo Aguilar Barragán, quien tras 15 días en ese cargo abandonó el país tras recibir amenazas de muerte.

El legislador también citó el caso de Rodolfo López, quien tras denunciar presuntas entregas del negocio del agua a “Los Chapitos” en Sinaloa, fue asesinado, y a la candidata Paola Gárate, quien permaneció secuestrada durante toda la jornada electoral.

En sus declaraciones, también habló sobre el homicidio de Héctor Melesio Cuén y acusó a la Fiscalía estatal de Ricardo Rocha de tratar de generar la percepción de que fue por intento de robo de camioneta. Además, mencionó a Guadalupe Iribe Gascón, quien presuntamente habría renunciado a su candidatura en Badiraguato luego del secuestro de un familiar.

Ricardo Anaya sostuvo que las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra Rocha Moya representan “prueba plena” de acuerdos entre el mandatario sinaloense y los narcos antes, durante y después de la elección con beneficios y cargos en Fiscalía y policía, por lo cual exigió la inmediata detención inmediata del gobernador, juicio político para inhabilitarlo 20 años y la desaparición de poderes en Sinaloa mediante un periodo extraordinario en el Congreso.