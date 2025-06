PERIODISTAS PROTESTAN EN EL SENADO CONTRA LA LEY MORDAZA: “EL PERIODISMO NO SE AMORDAZA, SE DEFIENDE”

“Nos quieren en silencio, con la pluma temblando, con la cámara apagada, con el micrófono claustrado, pero no han entendido que el periodismo no es un lujo, es una necesidad de la democracia”. Con estas palabras, periodistas de distintas regiones del país alzaron la voz este martes frente al Senado, para rechazar la llamada Ley Mordaza, una propuesta legislativa que, advierten, amenaza la libertad de expresión en México.

Durante la protesta, se acusó a diputadas, diputados, senadoras y senadores de cerrar los espacios al diálogo y de impulsar leyes que, en lugar de proteger a la prensa, buscan acallarla. Señalaron que, en los últimos años, desde el poder se ha alentado un discurso de odio contra quienes informan, lo que ha derivado en persecuciones, filtración de datos personales y agresiones contra periodistas.

“En lugar de atacar la libertad de expresión, deberían legislar sobre el grave discurso de odio que se fomenta desde la autoridad. Bajo este esquema, no podemos bajar la guardia. Este derecho no es solo de quienes ejercemos el periodismo, es de toda la población”, se advirtió durante el posicionamiento colectivo.

El periodista Salvador García Juárez, director y comentarista de Enfoque Ciudadano, enfatizó:



“Nos convoca la urgencia de defender lo que nos enciende el alma: la palabra libre. La llamada Ley Mordaza pretende disfrazar censura de orden, represión de legalidad. Nos dicen que se trata de regular, pero entre líneas se oculta el veneno: el miedo a la crítica, a la denuncia, al espejo que devolvemos cuando contamos lo que debe cambiar”.

Los asistentes denunciaron que esta propuesta no es un caso aislado. Recordaron que en Puebla, la ley de ciberseguridad pretende sancionar penalmente publicaciones en redes sociales; en Sinaloa, se quiso prohibir que periodistas se acercaran a escenas del crimen; y en Campeche, se vinculó a proceso a Jorge González Valdés, impidiéndole ejercer por dos años tras publicar notas críticas.

También se mencionó el caso de comunicadores de N+ acusados de violencia política y la agresión al camarógrafo Jorge Alberto García en Jalisco.

Las y los periodistas aseguraron que no se trata solo de resistir, sino de proponer leyes que reconozcan al periodismo como un pilar democrático. “Informar no es un delito, opinar no es una amenaza, denunciar no es violencia”, recalcaron.

“Que lo escuchen bien en el Congreso: la libertad de expresión no se negocia. Hoy, más que nunca, el silencio no es una opción. El periodismo no se amordaza, se honra, se defiende, se vive”.