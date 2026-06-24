FALLA POR CABLE REVENTADO DE LA CFE AFECTARÁ HOY EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD CAPITAL, ANUNCIAN

El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (Smapac) informó que por las fuertes ráfagas de viento registradas durante la madrugada de hoy, las ramas de un árbol reventaron una línea de media tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona del crucero de Santa Rosa, lo que interrumpió el suministro eléctrico desde las 3 de la mañana y dejó fuera de operación la batería de pozos de Santa Rosa, que abastece a un sector importante de la ciudad.

​Por tal razón, se prevén los siguientes inconvenientes en el transcurso del día:

-Baja presión en el Centro Histórico y los barrios tradicionales.

-Falta de servicio en las colonias Bellavista, Morelos y zonas elevadas de la ciudad.

​​Personal técnico del Smapac reportó el incidente de manera inmediata, para que la CFE lleve a cabo las reparaciones pertinentes, y una vez que concluyan y se restablezca la energía eléctrica, se pondrá en marcha de inmediato el encendido de los pozos de Santa Rosa y la presurización de las líneas, para reanudar el abastecimiento de agua con regularidad en las zonas afectadas.