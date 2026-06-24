NO VAMOS A DENUNCIAR A EXPRESIDENTES: SHEINBAUM; ¿MANTO PROTECTOR A AMLO?

“CORRESPONDE A LA #FGR INVESTIGAR E INFORMAR”

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las investigaciones contra políticos y expresidentes corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR), que tiene la facultad de informar al respecto, y aclaró que por parte de su Administración, no se presentarán denuncias.

Aseguró que su Gobierno no se dedicará a presentar denuncias, salvo que en una investigación se detecte algún vínculo, pues “no vamos a estar dedicando tiempo a eso; mejor se lo dedicamos al pueblo”.

La Fiscalía tiene la facultad de informar al respecto, y en caso de encontrar un delito que perseguir, la institución debe continuar con las indagatorias correspondientes.

Video: Político Mx.