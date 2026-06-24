RECIBO A MUCHAS MADRES BUSCADORAS PERO NO HAGO PROPAGANDA, RESPONDE SHEINBAUM A CRÍTICAS DE COLECTIVOS POR RECIBIR A “MERLÍN” Y A ELLOS NO
“Yo recibo a muchas madres buscadoras, nada más que no hago propaganda de ello”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a críticas de colectivos buscadores de que se recibió al pato “Merlín” en Palacio Nacional, pero no a ellos.
Y a la pregunta de con cuántos grupos se ha reunido, la mandataria federal respondió que con grupos no, sino con personas, mientras la Comisión de Búsqueda se reúne cada 15 días con esas agrupaciones y lo hace muy bien. “Yo recibo casos muy dolorosos, incluso de abuso sexual, aquí y fuera de la ciudad y les doy mi número personal”, aseguró.
Sobre el pato “Merlín”, Sheinbaum Pardo dijo que es parte “de lo que estamos viviendo en el fútbol, además la familia tiene muchas necesidades, y nadie las ve”.